Женщина-инвалид сделала уникальный мотоцикл и ездит на нем без прав

Во многих странах, к сожалению, забота об инвалидах — дело рук самих инвалидов. К таким пока относится и Республика Иран: люди с ограниченными возможностями выживают здесь как умеют, в том числе на дорогах.

Захра из города Мешхед не может ходить с детства после того, как заболела полиомиелитом. Автобусы и такси в Иране не приспособлены для перевозки инвалидов, и мама возила больную девочку в школу на тачке. Когда Захра выросла, она придумал, как обеспечить собственную мобильность, и уже семь лет ездит по городу на уникальном трицикле.

Понятно, что кто-то помог Захре соорудить ее «инвалидку», но конструкцию она придумала сама. Транспортное средство состоит из двух мотоциклов, между которыми установлен общий руль и платформа для коляски. Двигатель и привод находятся по правому борту, левая сторона используется просто как симметричная опора. Компоновка, возможно, несовершенная, но мотоколяска работает и исправно возит Захру на работу, на учебу в университет и домой.

Любопытно, что женщина не имеет права управления транспортным средством: в Иране нет формального запрета на выдачу лицензий женщинам, но по факту власти по-прежнему подвергают слабый пол дискриминации. Хорошо, что хотя бы полицейские смотрят на ездящую по дорогам мотоколяску с женщиной сквозь пальцы.

Сейчас в Иране готовится законопроект о всесторонней помощи инвалидам, которых в Иране насчитывается порядка 1,3 млн. Если закон примут, то многие из них получат возможность выйти из своих домов и совершать путешествия, ведь не все столь изобретательны, как Захра.

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Фото, видео: YouTube