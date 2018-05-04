Rolls-Royce с миллионером и полуголыми девицами разнес табачную лавку

Инцидент произошел вечером 29 апреля в курортном городке Пурталс Ноус (остров Майорка, Испания). Британский плейбой Джоди Сандерс, увлеченный пляшущими в его машине красотками, не справился с управлением, влетел в витрину магазина, а затем сбежал с места ДТП.

Красавец и успешный предприниматель Джоди Сандерс пользуется большим успехом у женщин и проводит в их обществе значительную часть своего свободного времени. Во время отдыха на Майорке молодого человека сопровождали две темнокожие девушки в бикини: Джоди катал их на черном Роллс-Ройсе с откидным верхом, под громкую музыку барышни плясали прямо в машине, делали селфи и демонстрировали всем свои упругие ягодицы. Возле парковки ресторана шлепанец на ноге Джоди зацепился за педаль газа, и автомобиль на довольно приличной скорости влетел в витрину табачного магазинчика, этот момент сняла установленная в заведении камера.

А это видео было сделано незадолго до ДТП:

Джоди попытался уехать с места аварии, но у машины заклинило руль, так что пришлось ретироваться на своих двоих, чтобы не попасть под «продувку» полиции. Впоследствии, однако, миллионер сам явился в участок и заявил, что готов возместить весь причиненный ущерб.

Проведенный летом прошлого года компанией Ford опрос показал, что 13% российских водителей, как британский плейбой Джоди Сандерс, садятся за руль в шлепанцах.

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Фото: instagram.com/jodysanders78, YouTube

Видео: YouTube