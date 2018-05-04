Rolls-Royce с миллионером и полуголыми девицами разнес табачную лавку

Красавец и успешный предприниматель Джоди Сандерс пользуется большим успехом у женщин и проводит в их обществе значительную часть своего свободного времени. Во время отдыха на Майорке молодого человека сопровождали две темнокожие девушки в бикини: Джоди катал их на черном Роллс-Ройсе с откидным верхом, под громкую музыку барышни плясали прямо в машине, делали селфи и демонстрировали всем свои упругие ягодицы. Возле парковки ресторана шлепанец на ноге Джоди зацепился за педаль газа, и автомобиль на довольно приличной скорости влетел в витрину табачного магазинчика, этот момент сняла установленная в заведении камера.
А это видео было сделано незадолго до ДТП:
Джоди попытался уехать с места аварии, но у машины заклинило руль, так что пришлось ретироваться на своих двоих, чтобы не попасть под «продувку» полиции. Впоследствии, однако, миллионер сам явился в участок и заявил, что готов возместить весь причиненный ущерб.
- Проведенный летом прошлого года компанией Ford опрос показал, что 13% российских водителей, как британский плейбой Джоди Сандерс, садятся за руль в шлепанцах.
- С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.
Фото: instagram.com/jodysanders78, YouTube
Видео: YouTube
Читать комментарии