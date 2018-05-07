Начальник отдела ДПС оказался мошенником и отправился в тюрьму

В Кемеровской области вынесен приговор 56-летнему бывшему начальнику отдела ДПС ГИБДД. Он хотел за взятку в 15 млн рублей замять для одного из местных предпринимателей уголовное дело о неуплате налогов.

В сентябре прошлого года высокопоставленный гаишник узнал от коллег-полицейских, что в одном из крупных коммерческих предприятий проходят оперативно-разыскные мероприятия в связи с неуплатой налогов. Начальник отдела ДПС вместе со своим знакомым вышел на директора этого предприятия и предложил ему за 15 млн рублей задействовать свои связи и поспособствовать прекращению дела. Директор согласился, но, не желая участвовать в преступном сговоре, сообщил о коррупционной сделке сотрудникам УФСБ, которые впоследствии зафиксировали передачу гаишнику первого 1,5-миллионного транша и произвели арест.

На этой неделе, как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, суд признал полицейского виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере». Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 150 тысяч рублей. Дело в отношении подельника осужденного находится на стадии предварительного расследования.

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Фото: Сергей Куликов/Интерпресс/ТАСС