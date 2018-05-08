Владелец сгоревшего УАЗа отсудил у страховой более миллиона рублей

Внедорожник УАЗ Патриот был уничтожен в результате пожара, но «Росгосстрах» отказался выплачивать владельцу компенсацию. Дело дошло до суда, и тот встал на сторону автомобилиста.

Житель города Полевской Свердловской области купил в компании «Росгосстрах» полис каско на свой УАЗ Патриот в августе 2015 года, и страховка ему впоследствии очень пригодилась. В июне 2016 года в микрорайоне Зеленый Бор, где был припаркован автомобиль, случился пожар, машина сгорела. Полиция установила, что причиной возгорания стал поджог, но так и не смогла найти виновника, уголовное дело на данный момент приостановлено.

Владелец Патриота в связи с утратой автомобиля обратился в страховую компанию для получения полной суммы, предусмотренной полисом, а именно 750 тысяч рублей. Через 20 дней из «Росгосстраха» пришел отказ в выплате в связи с тем, что страхователь не предоставил автомобиль для осмотра и страховщик не мог определить размер ущерба. По мнению компании, автомобиль не был уничтожен полностью, то есть наступил страховой случай по риску «ущерб», и машину следовало восстанавливать. Между тем экспертиза оценила стоимость ремонта в 594 391 рубль, а это 79,25% от стоимости самого автомобиля, тогда как для страхового случая «ущерб» необходимо, чтобы затраты на ремонт не превышали 65% от стоимости машины, то есть в данном случае налицо конструктивная гибель транспортного средства.

Разбираться со страховщиком владелец машины отправился в Полевской городской суд. Судья, выслушав стороны конфликта, встал на сторону истца и обязал «Росгосстрах» выплатить пострадавшему 750 тысяч рублей страхового возмещения, 33 675 рублей неустойки, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, 200 тысяч рублей штрафа за нежелание в добровольном порядке удовлетворить требование потребителя, 15 тысяч рублей компенсации судебных издержек и 12 тысяч рублей компенсации расходов на адвоката. Итого: 1 015 675 рублей. Кроме того, со страховой компании взыскано 11 336 рублей госпошлины в бюджет Полевского городского округа.

«Росгосстрах» попытался обжаловать это решение в Свердловском областном суде, но и здесь потерпел поражение: судебная коллегия оставила в силе приговор горсуда.

Осенью прошлого года владелец другого сгоревшего Патриота отсудил у производителя 1,5 млн рублей — суд решил, что машина загорелась из-за допущенного при сборке дефекта.

Фото: УАЗ