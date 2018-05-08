Автомобиль влетел в здание колледжа в Москве. Есть пострадавшие

Утром 8 мая на пересечении Каширского шоссе и улицы Кошкина столкнулись две иномарки. Одна из них вылетела с дороги на тротуар и врезалась в здание.

Информацию о жуткой аварии первыми распространили соцсети, впоследствии ее подтвердили в ГИБДД. Инцидент произошел примерно в половине десятого утра. В результате столкновения двух иномарок (называются Крайслер и Мерседес) одна из машин вылетела с дороги, пересекла на большой скорости газон и тротуар, перевернулась и врезалась в здание политехнического колледжа.

Известно как минимум о четырех пострадавших: водителе и двух пассажирах. Также соцсети сообщают, что вылетевший автомобиль задел пешехода, но тот серьезно не пострадал. На фотографии разбитый автомобиль у здания можно идентифицировать по заднему фонарю как Chrysler 300, хотя полиция и многие СМИ утверждают, что с дороги вылетел Мерседес.

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Фото: vk.com/mash