Цистерна с шоколадом опрокинулась и парализовала движение на автостраде

Инцидент произошел 9 мая в Польше на автостраде А2 между Варшавой и Познанью. Из перевернувшейся автоцистерны на дорогу вылилось 12 тонн жидкого шоколада.

Не КАМАЗ с пряниками, а Рено с шоколадом перевернулся недалеко от польского города Слупца, но местные жители не обрадовались, ведь движение на главной проходящей мимо автомагистрали оказалось парализованным на несколько часов. Причина ДТП пока неизвестна. По одной из версий, водитель уснул за рулем и потерял управление. Сам он серьезно не пострадал, хотя и был доставлен в больницу, другие машины и люди в аварию вовлечены не были.

Перевернувшаяся автоцистерна не только перекрыла собой движение, но и вылила на дорогу 12 тонн жидкого молочного шоколада, который, конечно же, быстро застыл, образовав поверх асфальта опасное скользкое кондитерское покрытие. Пожарным пришлось поливать шоколад горячей водой, чтобы расплавить его и смыть на обочину. Граждан с черпаками и ведрами, желающих заполучить шоколад на халяву, на месте происшествия замечено не было.

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Фото, видео: YouTube