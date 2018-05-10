Как попасть на Крымский мост. Схема

Власти полуострова опубликовали схему подъезда к Крымскому мосту со стороны республики. А заодно намекнули на то, когда по мосту откроется движение.

На карте отображены подходы к Крымскому мосту и Керченской переправе по уже введенным в строй и новым дорогам. Так как на первом этапе мост будет открыт исключительно для легковых автомобилей и автобусов, то попасть к нему нужно будет повернув направо в районе развязки дорог Феодосия-Керчь и автомобильного подхода к мосту. Грузовые же машины полной массой свыше 3,5 тонны должны будут по-прежнему двигаться влево к Керченской паромной переправе.

Легковушки и автобусы со стороны моста могут доехать до городов полуострова, уходя на данной развязке налево по указателям «Симферополь». Соответственно, если нужно попасть в Керчь, то на развязке надо уходить направо. В государственном комитете дорожного хозяйства республики подчеркивают, что от Крымского моста до транспортной развязки съезды с подхода не предусмотрены.

Обратите внимание на то, что съезды с подхода к Крымскому мосту не предусмотрены

Вернуться на мост можно, повернув в сторону Керчи, развернуться на круговом перекрестке в 6,5 км от развязки уже в самом городе (Шлагбаумная площадь).

Точная дата открытия моста для легковых автомобилей и автобусов до сих пор не названа. В комитете говорят о второй половине мая, то есть движение по мосту может быть открыто уже на следующей неделе.

Журналисты «За рулем» посетили Крымский мост, и им даже удалось проехать по участку, где на тот момент уже было завершено строительство.

К строительству моста хотели привлечь иностранных специалистов, но потом решили обойтись отечественными наработками и материалами.

Подрядчиком проекта стала компания ООО «Стройгазмонтаж», которая обязалась при возведении моста использовать исключительно отечественные технологии и материалы. Ранее о своей заинтересованности в проекте заявляли китайские и французские фирмы.

Фото: Most.life, Государственный комитет по дорожному хозяйству Крыма