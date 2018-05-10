ГИБДД зондирует в соцсетях возможность телесных наказаний для нарушителей

Телесные наказания в России были официально упразднены после революции 1917 года, но есть мнение, что к ним неплохо бы вернуться — по-другому злостных нарушителей ПДД не перевоспитаешь!

Сегодня порки на регулярной основе применяются в ряде стран Азии, Африки и Ближнего Востока, где доминирует архаичный социально-культурный уклад. Некоторые социологи считают, что Россия сейчас тоже скатывается в архаику, так что и у нас вскоре может возобновиться практика телесных наказаний.

Столичная Госавтоинспекция сегодня на своей официальной страничке в Инстаграме опубликовала видеоролик, в котором полицейские избивают палками скутеристов, и напрямую спросила подписчиков: «Как Вам такое наказание за перевозку двоих пассажиров на скутере?»

Подписчики ответили по-разному: одни считают такое наказание слишком жестоким, другие горячо его приветствуют, третьи заявляют, что «нашей полиции и так все можно».

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube