Гепарды чуть не съели беспечных автотуристов

Гепард — самое быстрое животное на Земле: разгон до сотни занимает менее двух секунд! Этого факта явно не знала французская семья, приехавшая поглазеть на хищников в нидерландский сафари-парк Beekse Bergen.

Сафари-парк — это место, где животные гуляют на воле, а люди (посетители) сидят в железных клетках, то есть в своих автомобилях, и медленно катятся по территории, наблюдая за фауной. На въезде работники парка дают всем посетителям строгие указания: ни при каких обстоятельствах не выходить из машины! Однако французская семья из трех взрослых и двух детей нарушила этот запрет минимум дважды, что засвидетельствовали другие туристы.

Бравая семейка хотела сделать крутые фотки отдыхающих на лужайке гепардов. Туристам показалось, что звери были достаточно далеко и можно безопасно выйти из машины. Однако они не учли, как быстро гепарды могут передвигаться: звери учуяли гостей, сорвались с места и через мгновение окружили их. Людей охватила паника, они, спотыкаясь, бросились назад к машине, женщине хватило ума взять на руки маленького мальчика. К счастью, звери ни на кого не напали, но. судя по их поведению, вполне могли это сделать. Запись драматического бегства сделали очевидцы, сидевшие в другом автомобиле. В ролике слышно, что они тоже сильно испугались и прокомментировали все это соответствующими крепкими выражениями.

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube