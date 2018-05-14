Китайская копия Bugatti Chiron. Всего 5000 баксов, но с 3,35-сильным мотором

Поднебесная славится своими подделками и копиями товаров сегмента лакшери — от часов и сумок до автомобилей. Теперь на местном рынке есть даже дешевый Bugatti Chiron — налетай!

Наверное, эту поделку китайских мастеров можно будет со временем найти на AliExpress, ведь Shandong Qilu Fengde P8 — скорее дорогая электронная игрушка, нежели полноценное транспортное средство. В Китае этот «спорткар» относится к категории LSEV (Low-Speed Electric Vehicle, низкоскоростной электромобиль), и ездить на нем можно без прав со скоростью не более 50 км/ч, однако производитель утверждает, что без электронного ошейника псевдо-Широн может разогнаться до 65 км/ч. Автомобильчик снабжен электромотором мощностью 3,35 л.с., полного заряда батареи хватит на 150 км пробега.

Снаружи Shandong Qilu Fengde P8 старательно цитирует Bugatti Chiron, особенно спереди, но «халтуру» сразу выдают слишком маленькие колеса. Внутри у китайского электромобиля с французским гиперкаром нет ничего общего: обстановка довольно убогая, но есть нарядный трехспицевый руль, электронный щиток приборов и навороченная мультимедийная система.

В чем-то китайский Широн даже лучше оригинала: в нем, например, при желании можно ехать вчетвером, ведь здесь два ряда сидений! Правда, задние места — верх аскетизма, а именно узенькая плоская лавка с тоненькой мягкой подстилкой. Зато дешево! Всего 31 999 юаней! Это примерно 5000 американских долларов, или 312 тысяч рублей.

Для любителей спорткаров других марок в арсенале фирмы Shandong Qilu Fengde есть одежки для своих электроколясок в стиле Lamborghini и Audi.

Предшественник Широна — Bugatti Veyron — также был объектом многочисленных подражаний, в том числе в России.

В Китае также можно приобрести маленькую электрическую копию Мерседеса G-класса.

Фото: carnewschina.com