Конечно, этот электрокар лишь отдаленно напоминает Mercedes-Benz G-Class. Да и считается в стране тихоходом — он способен развить скорость не более 50 км/ч, что накладывает на владельца ряд ограничений.

Qifeng K7 вмещает пять человек, так же как и знаменитый Гелендваген, и выпускает его компания Qifeng Auto, которая сначала была независимой, а потом ее поглотила Lichi Electric Vehicle Corporation (web), один из крупнейших производителей электрокаров в Китае. Lichi так же любит Mercedes-Benz — они клонировали новый Smart.

Qifeng K7 и относится к сегменту низкоскоростных электромобилей, такие машины очень популярны в Китае, особенно в небольших городах. Им не разрешается выезжать на автомагистрали, так как они не способны ехать быстрее 50 км/ч, в Пекине и Шанхае на этих машинах запрещается выезжать в центр города, есть и еще ряд ограничений, которые на практике почти не соблюдаются. Раньше их целевой аудиторией, в основном, были пожилые люди и инвалиды, которым нужно просто неспешно передвигаться по городу, но теперь ими все чаще интересуется молодежь, ведь на тихоходах можно объезжать дорожные пробки по велосипедным дорожкам, к тому же за их парковку не надо платить.

Автомобиль сделан по каркасно-панельной технологии — кузов сварен из стальных труб, а облицовка изготовлена из стеклопластика. Габариты Qifeng K7 (длина/ширина/высота, мм): 3290/1482/1614, колесная база — 2143 мм. Автомобиль выпускают с электродвигателями мощностью 5,3 или 6,7 л.с., которые работают от свинцово-кислотных батарей. Максимальная скорость для электрокара со «старшим» мотором составляет 50 км/ч, а дальность поездки после полной зарядки батареи — 170 километров.

Машина не лишена комфорта: есть простенькая мультимедийная система с USB- и AUX-входами, WiFi и GPS-навигатор. Стоит это «чудо» вполне бюджетно — 24 988 юаней, или порядка 230 тыс. рублей.

Тем временем в России вот-вот должен появиться Lifan X70, который придет на смену «шестидесятке». На российском рынке он планирует конкурировать с Renault Kaptur и Hyundai Creta.

В Липецкой области началось производство полноразмерного кроссовера Changan CS75. Проект находится под патронажем областной администрации.



Фото: carnewschina.com