Названа дата появления нового кроссовера Lifan в России

Lifan X70
Китайский производитель объявил о намерении этой весной начать продажи кроссовера Lifan X70. Автомобиль пополнит ряды компактных кроссоверов, таких как Renault Kaptur и Hyundai Creta. Его габариты составляют (д/ш/в) 4390 мм/1820 мм/1715 мм. По заверению производителя, у кроссовера качественная звукоизоляция, всего у него 28 звукопоглощающих зон и 14 полостей в кузове, снижающих уровень шума и обеспечивающих комфорт водителю и пассажирам.
Головная оптика автомобиля состоит из линзованных галогеновых фар с автоматическим коррекцией наклона, светодиодными ходовыми и габаритными огнями.
Lifan X70
Полезная функция модели — задержка выключения фар, обеспечивающая комфорт при высадке водителя и пассажиров в темное время суток.
Lifan X70
У X70 17-дюймовые колесные диски, выполненные в двухцветной гамме и эффектно подчеркиваюшие его характер.
Этот кроссовер считается вторым поколением самого продаваемого в России X60, поэтому до конца нынешнего года на российском рынке будут доступны как старая, так и новая модель. Очевидно, что новинка будет подороже.
- Наш автор уже успел познакомиться с китайским внедорожником поближе и рассказал о его достоинствах и недостатках.
- В рейтинге марок, на автомобили которых сильнее всего выросли средние цены, лидировал Lifan (в бюджетном сегменте). В январе стоимость его автомобилей на российском рынке увеличилась на 4,2–9,4%.
- Сейчас марка представлена у нас пятью моделями: X50 (от 629 900 руб.), Solano II (от 649 900 руб.), X60 (от 709 900 руб.), MyWay (от 839 900 руб.) и Murman (от 949 900 руб.).
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