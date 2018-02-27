Названа дата появления нового кроссовера Lifan в России

Автомобиль придет на смену известному у нас Lifan X60, но прежде чем «шестидесятка» окончательно покинет рынок, в продаже какое-то время будут обе модели.

Lifan X70

Китайский производитель объявил о намерении этой весной начать продажи кроссовера Lifan X70. Автомобиль пополнит ряды компактных кроссоверов, таких как Renault Kaptur и Hyundai Creta. Его габариты составляют (д/ш/в) 4390 мм/1820 мм/1715 мм. По заверению производителя, у кроссовера качественная звукоизоляция, всего у него 28 звукопоглощающих зон и 14 полостей в кузове, снижающих уровень шума и обеспечивающих комфорт водителю и пассажирам.

Головная оптика автомобиля состоит из линзованных галогеновых фар с автоматическим коррекцией наклона, светодиодными ходовыми и габаритными огнями.

Lifan X70

Полезная функция модели — задержка выключения фар, обеспечивающая комфорт при высадке водителя и пассажиров в темное время суток.

Lifan X70

У X70 17-дюймовые колесные диски, выполненные в двухцветной гамме и эффектно подчеркиваюшие его характер.

Этот кроссовер считается вторым поколением самого продаваемого в России X60, поэтому до конца нынешнего года на российском рынке будут доступны как старая, так и новая модель. Очевидно, что новинка будет подороже.