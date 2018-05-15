Президент Туркмении победил в ралли настоящего гонщика

Гурбангулы Бердымухамедов с юношеских лет занимается автоспортом и достиг в нем огромных успехов. Свое водительское мастерство он продемонстрировал во время отборочных заездов ралли «Амуль-Хазар 2018».

Авторалли «Амуль-Хазар 2018» состоится в сентябре, значительная часть его маршрута пройдет по территории Туркменистана. В конце прошлой недели в Каракумской пустыни проходили отборочные заезды, в которых были определены десять команд-участников гонки от Туркменистана, их посетил лично президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства приехал на спецучасток на раллирейдовом пикапе, который подарил ему французский гонщик Жан-Луи Шлессер, один из организаторов марафона «Амуль-Хазар 2018». Гурбангулы Бердымухамедов спросил у судей, может ли он принять на этой машине участие в отборочных заездах, и судьи не смогли ему отказать. В качестве спарринг-партнера президента рискнул выступить спортсмен Центра автоспорта МВД Туркменистана Г. Хоммадов. Далее цитируем сообщение государственного информагентства «Туркменистан сегодня»:

«На определенном отрезке дороги глава государства применил элементы экстремального вождения, используя маневровые возможности машины. Это — результат высокого мастерства Президента страны, регулярно занимающегося различными видами спорта, в том числе и автомобильным.

Вот и в этот раз глава Туркменистана продемонстрировал мастерство управления гоночным авто в условиях бездорожья. После того, как Президент, проехав обозначенную дистанцию, прибыл к финишу, он продемонстрировал высокую технику вождения, показав на специальной площадке мастерство в дрифтинге — умении проходить повороты на максимально возможной скорости в управляемом заносе».

После зрелищного дрифта Гурбангулы Бердымухамедов подъехал к судейской коллегии, чтобы узнать у них время прохождения трассы. Выяснилось, что президент преодолел дистанцию за 10 минут 10,45 секунды, тогда как профессиональный гонщик Хоммадов смог сделать это только за 10 минут 22,42 секунды. Приняв многочисленные поздравления, президент пожелал экипажам гоночных машин настойчивости в повышении спортивного мастерства.

Роль штурмана в машине Президента взял его сын, Сердар Бердымухамедов — депутат Меджлиса Туркменистана, руководитель Национальной федерации боевых искусств Туркменистана, заслуженный тренер Туркменистана.

В ноябре прошлого года Гурбангулы Бердымухамедов лично протестировал в Центре автомобильного спорта Ашхабада закупленные для нужд МВД автомобили BMW. Президент сел за руль самого мощного из имеющихся автомобилей, седана BMW M3, проехал трассу в управляемом скольжении и сделал несколько «пончиков».

Фото, видео: tdh.gov.tm