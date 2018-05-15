Девушка впервые села за руль и раздавила двоих отдыхавших на пляже

Настоящим кошмаром обернулся для нескольких человек пляжный отдых на берегу пруда в Подмосковье. Парни предложили не имеющей прав девушке порулить старенькой Daewoo Nexia, она согласилась…

Инцидент произошел 13 мая под Подольском на берегу пруда возле деревни Лаговское, где имеется пляжная зона. 18-летняя девушка отдыхала здесь в компании молодых людей, и один из них предложил ей совершить первый в жизни тест-драйв за рулем Daewoo Nexia. Несмотря на то что у девушки не было водительских прав и какого-либо опыта вождения, она с радостью согласилась. Друзья, видимо, провели ей совсем короткий инструктаж, даже не объяснив, как тормозить. Начинающая автомобилистка резко вывернула руль, с визгом тронулась с места, развернулась на 180 градусов и наехала на лежащих на пляже людей — 50-летнего мужчину и 46-летнюю женщину.

Пострадавших со множественными ушибами и переломами увезла скорая, женщина до сих пор находится в реанимации. Полиция проводит по факту этого происшествия проверку. Как только врачи дадут заключение о состоянии здоровья пострадавших, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: vk.com/podslushano.lvovka