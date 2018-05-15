100-летний водитель совершил ДТП и даже не заметил этого

Днем 12 мая сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулировавшие Пардаугаву, увидели, как водитель красной Мазды, сдавая назад, врезался в припаркованный серый Mercedes-Benz, а замет продолжил маневры, намереваясь, вероятно, покинуть место аварии.
Стражи порядка тут же подбежали к месту ДТП и выяснили, что за рулем Мазды находится очень пожилой водитель, которому перевалило за сто. Он и не думал сбегать с места аварии, а просто в силу возраста не заметил ее, тем более что удар был не таким уж сильным.
Закон един для всех, а потому полицейские, не делая никаких скидок на возраст водителя, приступили к оформлению ДТП и даже пригласили для заполнения документов двух свидетелей, сообщает информационный портал Рижской думы. Какое наказание ждет престарелого автомобилиста, не уточняется.
- На прошлой неделе на юго-западе Франции полиция задержала 85-летнюю автомобилистку, которая гоняла по деревне на своем Рено со скоростью 160 км/ч.
- Летом прошлого года в Бельгии 79-летнюю женщину на три месяца лишили прав за то, что она разогналась на своем Porsche Boxster GTS до 238 км/ч.
Фото: depositphotos.com
Читать комментарии (2)