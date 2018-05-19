Аттракцион невиданной смелости: покорми мишку из окна автомобиля

Сердобольные супруги решили покормить медведя из окна автомобиля. И интересно, и страшно — все же дикое животное, хотя с виду и дружелюбное.

Произошло это в Мурманской области. Во время движения семейная пара заметила на обочине дикого бурого медведя, решила покормить зверя, снять это на видео и выложить его на YouTube.

Мохнатому лакомство понравилось, а женщина, кидавшая из окна ломти хлеба, медведя все же побаивалась и просила мужа не снимать ноги с педали газа. Ну так, на всякий случай.

«Он меня сожрет, и будешь плакать потом, когда меня не будет», — объясняет она недогадливому супругу.

При этом она испытывает страх и умиление, называя косолапого то «мальчиком», то «красавцем».

Муж боится другого — вот «подойдет и мне машину поцарапает!».

Мишка оказался сообразительным — поняв, что угощение закончилось, он в знак благодарности встал на задние лапы. Тут уж супруги рванули с места, продолжения истории ждать на стали.

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Видео: YouTube