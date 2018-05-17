Верховный суд разрешил наказать судью за ДТП с выездом на встречку

Вахрамеева, управляя автомобилем Kia, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с вазовской «девяткой». От удара Ладу отбросило на Тойоту, в результате чего японский автомобиль врезался в опору уличного освещения. В аварии оба водителя получили травмы.
Прибывшие на место ДТП полицейские отправили судью на медицинское освидетельствование, следов алкоголя в ее крови обнаружено не было. В связи с особым статусом ГИБДД не могла привлечь Вахрамееву к административной ответственности, и в дело пришлось вмешаться Генпрокуратуре, которая направила соответствующий запрос в Верховный суд.
Слушание состоялось сегодня, ВС разрешил наказать Вахрамееву, о чем сообщил из зала суда корреспондент агентства РИА Новости. Правонарушение судьи подпадает под часть 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», она предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 до 25 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
Сама Вахрамеева на судебное заседание не явилась.
- В ноябре прошлого года похожая авария произошла в Волгограде. Судья Центрального райсуда Мирослава Мизякина за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado пыталась по встречке объехать затор и устроила массовое ДТП.
Фото: depositphotos.com
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