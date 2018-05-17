Верховный суд разрешил наказать судью за ДТП с выездом на встречку

VW Teramont — паркетник для большой семьи (ВИДЕО) Способен ли Фольксваген Терамонт ездить по дороге и бездорожью так, чтобы затмить другие семиместные кроссоверы? Мы взяли новичка в стане Volkswagen на тест, а заодно прихватили видеокамеру. Смотрим, что у нас из этого получилось. УАЗ Патриот в новой модификации: первый тест-драйв УАЗ выпустил новую — экспедиционную — спецверсию Патриота. Чтобы испытать ее в полной мере, мы отправились в горы Кавказского хребта. Lada Vesta SW и SW Cross: до Крыма и обратно Путь от редакции до Крымского моста неблизкий. Однако такая поездка — хороший повод проверить, какие новые стороны откроются у вазовских новинок в дальней дороге.