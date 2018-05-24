Sony представила гарнитуру для водителей. По цене смартфона

Японский производитель мобильных телефонов и аксессуаров Sony Mobile представил умную стереогарнитуру с функцией Dual Listening. Она позволяет использовать ее в течение дня, в том числе за рулем. За что еще японцы просят 19 990 рублей?

Впервые беспроводные наушники Xperia Ear Duo были представлены в феврале на крупнейшей выставке мобильной индустрии MWC 2018. И вот уже с 1 июня они появятся у российских реселлеров Sony по рекомендованной розничной цене 19 990 рублей.

Материалы по теме Балалайка на андроиде: нештатные мультимедиасистемы против штатных

отвлечься от дисплея телефона и наслаждаться происходящим вокруг. Для людей, ведущих активный образ жизни, и для водителей — хорошее подспорье.

Мягко говоря, недешево, если учесть, что даже небюджетные Apple AirPods предлагаются за 11 990 рублей. В Sony Mobile говорят, что создали уникальный гаджет, который наконец-то позволяет

Все команды посылаются на устройство голосом через четыре микрофона — по два в каждом из наушников, которые крепятся за ухом по принципу слухового аппарата. Это если упрощенно, потому что все несколько сложнее. За фиксацию внутри ушной раковины отвечает так называемое опорное кольцо (в комплекте — три различных размера насадок). Его форма позволяет пропускать внешний фон, то есть передаваемый через пространственный акустический проводник в виде трубки из алюминиевого сплава звук не мешает улавливать, скажем, разговор пассажира в машине или сигналы за бортом.

Чипсет Sony CXD5602 с множеством встроенных датчиков при помощи функции Daily Assist определяет ваше местоположение и предлагает прослушать новости из текстовых агрегаторов, слушать музыку, узнать о погоде по ходу движения. Понятное дело, что не забыта и текстовая переписка (сообщения можно набирать голосом), и обычные звонки. Правда, расширенный функционал доступен лишь для владельцев Android-смартфонов.

Удачным решение будет и для тех, кто, как и я, помимо поездок за рулем автомобиля передвигается на велосипеде или совершает пробежки. Оба 11-граммовых наушника фиксируются в ухе надежно, а в настройках через специальное приложение доступен, в частности, адаптивный контроль громкости: она тем выше, чем выше уровень внешнего шума. При этом ничто не мешает пользоваться очками или головными уборами, а сами наушники защищены от брызг по стандарту IPX2.

Материалы по теме Если держать телефон в руке: оштрафуют или нет?

Что касается длительности работы Xperia Ear Duo, то тут тоже нашлось элегантное решение. Дело в том, что от одного заряда в режиме разговора наушники проработают до 2,5 часов, а в режиме воспроизведения музыки — до 4 часов. Но в комплекте поставляется симпатичный кейс, выполняющий роль мобильной зарядки и легко умещающийся в кармане. Его тока хватит, чтобы полностью запитаться трижды. А постановки в док-станцию на 7 минут в режиме быстрой зарядки будет достаточно, чтобы слушать музыку в течение часа.

На рынок Sony Xperia Ear Duo поставляются в двух цветовых решениях — черном и золотистом. Михаил Чернов, менеджер по внешним коммуникациям Sony Mobile, говорит, что цена устройства вполне адекватна, если учесть качество и открытость платформы, позволяющей впоследствии расширить функционал «умных» наушников. Сколько таких наушников удастся продать производителю, покажет время...

Характеристики Sony Xperia Ear Duo Совместимость Совместимость с ОС: Android 5.0 или более поздняя версия. Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

iOS 10 или более поздняя версия. Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP (iPad не поддерживается) Аккумулятор Основные устройства — 56 мА·ч каждое

Кейс со встроенным аккумулятором — 740 мА·ч Защита корпуса IPX2 (класс защиты основного устройства от проникновения воды) Масса Основные устройства — 10,6 г каждое

Кейс со встроенным аккумулятором — 76 г Габариты Основные устройства — 17,5 x 59,6 x 10,2 мм

Кейс со встроенным аккумулятором — 89x89x25 мм Цвет Черный или золотой Элементы управления Сенсорная панель на каждом основном устройстве

Распознавание движений головы Датчики Акселерометр,гироскоп, датчик приближения, компас, барометр Микрофон Четыре микрофона (по два на каждом основном устройстве) с шумоподавлением и технологией формирования направленного сигнала Время работы В режиме разговора — до 2,5 часов

до 2,5 часов В режиме воспроизведения — до 4 часов

Фото: Sony Mobile