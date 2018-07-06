Правосудие по-техасски: угонщик похитил машину с детьми и получил пулю в голову от матери

Злоумышленник пытался похитить стоящий на заправке кроссовер Subaru Tribeca, пока женщина оплачивала бензин. В салоне автомобиля находились два ее маленьких сына.

Инцидент произошел примерно в 10 часов вечера 4 июля в Далласе (США, штат Техас) на АЗС Shell, расположенной на пересечении федеральной автострады № 35 и Кэмп-Уисдом-роуд. Мишель Букер-Хикс во время оплаты залитого в свою Трибеку топлива заметила, что в машину на место водителя садится неизвестный мужчина. Она тут же бросилась к нему, успела сесть на переднее пассажирское место отъезжающей машины и стала кричать на похитителя, чтобы тот остановился. Мужчина крики проигнорировал, и тогда Мишель вынула из бардачка пистолет и выстрелила водителю в лицо. Раненый угонщик направил машину в сторону обочины и врезался в забор. Прибывшая на место ДТП полиция отправила похитителя в больницу — пуля прошла под его правым глазом, врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое, но стабильное. Злоумышленником оказался 36-летний афроамериканец Рики Райт, ранее неоднократно судимый за различные уголовные преступления.

Что до отважной Мишель Букер-Хикс, то к ней у полиции нет никаких претензий: у нее нет лицензии на ношение оружия, зато есть лицензия на его хранение в машине, и воспользовалась она им на законных основаниях.

«Я беспокоилась не о машине, а о своих детях. Я не убийца, но я имею право защищать то, что мне дорого», — цитирует слова потерпевшей телеканал Fox 4.

Любопытно, что Мишель купила пистолет всего за несколько часов до происшествия и даже подумать не могла, что придется так скоро им воспользоваться.

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