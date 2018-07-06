В ГИБДД сняли мультик в стиле «Пластилиновой вороны»

Госавтоинспекция пробует себя в разных жанрах социальной рекламы, и вот дошла до мультфильмов. Снять его полицейским помогли дети.

Помните культовый мультик Александра Татарского «Пластилиновая ворона» на стихи Эдуарда Успенского «А может, а может…»? В ГИБДД Калуги его точно помнят и решили снять социальную рекламу в похожем ключе. Полицейские попросили воспитанников Центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» подготовить для мультика декорации и героев из пластилина:

«Используя пластилиновые фигурки участников дорожного движения, макеты автомашин и элементов дорожной инфраструктуры, воспитанники Центра рассказали, что такое световозвращатели и почему их необходимо применять во время передвижения по дорогам в темное время суток», — сообщила сегодня пресс-служба УМВД РФ по Калужской области.

Для мультфильма было отснято более тысячи кадров, текст стихотворения сочинила инспектор по пропаганде Владлена Васюкова, а озвучила его Алина Владимирова — дочь сотрудницы ГИБДД Татьяны Владимировой.

Производством социальной рекламы сейчас занимаются все региональные подразделения ГИБДД, причем каждое ищет свой оригинальный подход. Темой Центрального федерального округа стала пропаганда световозвращающих элементов.

В феврале в тульской Госавтоинспекции решили раздавать гражданам через магазины светящиеся в темноте полиэтиленовые пакеты с изображением самовара, который является одним из символов города.

В декабре прошлого года омские гаишники сняли социальный ролик, в котором фотомодель Влада Рослякова задерживает пьяного водителя.

Фото, видео: 40.мвд.рф