Сочи и Адлер ушли под воду перед матчем Россия-Хорватия

Ливень, обрушившийся на Адлер и Сочи, затопил дороги: машины в буквальном смысле ушли под воду.

Ливневая канализация была явно не рассчитана на тот дождь, который обрушился на Сочи сегодня. Дороги не просто подтоплены, а буквально затоплены: легковые автомобили ушли под воду по крышу. Движение в городе практически парализовано, на всех дорогах пробки. При этом автомобилисты находятся в растерянности, так как спасаться от ливня им практически негде.

Многие побросали свои машины и начали прятаться от стихии на возвышенностях. Например, в Красной Поляне, как сообщают очевидцы, никакого дождя нет, там сухо и облачно.

Матч за выход в полуфинал между сборными России и Хорватии пройдет в Сочи завтра. Возможно, разгулявшаяся стихия — шанс нашей команды на победу.

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Фото, видео: YouTube