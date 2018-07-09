Ассенизаторы потушили горящую ГАЗель. Но стоило ли?

На одной из улиц города Иваново загорелась ГАЗель. Случай, в общем-то, ординарный, такое случается каждый день. Но машину спасли от полного выгорания неожиданные спасатели.

От чего точно загорелась ГАЗель на улице Парижской Коммуны в Иванове, еще предстоит выяснить, хотя свидетели говорят о коротком замыкании. Они же и вызвали пожарных, но еще до их приезда помощь к водителю пришла с неожиданной стороны.

Мимо проезжала ассенизаторская машина, такая в своей цистерне обычно возит нечистоты, выкачанные из общественных и частных туалетов. Бригада ассенизаторской машины не растерялась и залила полыхающую ГАЗель содержимым бака. Машину удалось спасти от полного выгорания. Но вот рад ли этому владелец, остается неизвестным.

С другими материалами рубрики «Курьезы» можно ознакомиться здесь.

Фото: IvanovoNews

Видео: YouTube