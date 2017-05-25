Мажорка на Lamborghini прокатилась в туннеле со скоростью 300 км/ч

Эффектная блондинка, влюбленная в крутые тачки вообще и марки Lamborghini в частности, решила выжать максимум из купе Huracan на дороге общего пользования. Запись скоростного заезда она выложила в интернет.

Заезд, к счастью, обошелся без происшествий — девушке повезло больше, чем золотому тульскому школьнику на Chevrolet Corvette, и рядом с ней не было других автомобилей, которые могли бы случайно прервать стремительный полет суперкара.

Пользователи соцсетей спорят, где именно была сделана видеозапись, опубликованная в Инстаграме пилотессы еще 26 июня. Некоторые считают, что заезд проходит в Сочи, но другие справедливо указывают на то, что сочинский туннель не такой идеально ровный и оформлен немного иначе. Свой интернет-дневник девушка ведет на английском и регулярно постит в нем фотографии с автомобилями Lamborghini, которых она, судя по всему, в своей жизни уже повидала немало.

Если правонарушение было совершено в России, оно попадает под пункт 5 статьи 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 км/ч». За него полагается наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей (судя по стилю жизни девушки, для нее это копейки) или лишения водительских прав на полгода.

С другими материалами на тему беспредела мажоров на дорогах можно ознакомиться здесь.

Фото: Lamborghini, instagram.com/noemidemeter

Видео: YouTube