Мажорка на Lamborghini прокатилась в туннеле со скоростью 300 км/ч

Эффектная блондинка, влюбленная в крутые тачки вообще и марки Lamborghini в частности, решила выжать максимум из купе Huracan на дороге общего пользования. Запись скоростного заезда она выложила в интернет.

Lamborghini Huracan
Lamborghini Huracan

Lamborghini > Huracan

Заезд, к счастью, обошелся без происшествий — девушке повезло больше, чем золотому тульскому школьнику на Chevrolet Corvette, и рядом с ней не было других автомобилей, которые могли бы случайно прервать стремительный полет суперкара.

Пользователи соцсетей спорят, где именно была сделана видеозапись, опубликованная в Инстаграме пилотессы еще 26 июня. Некоторые считают, что заезд проходит в Сочи, но другие справедливо указывают на то, что сочинский туннель не такой идеально ровный и оформлен немного иначе. Свой интернет-дневник девушка ведет на английском и регулярно постит в нем фотографии с автомобилями Lamborghini, которых она, судя по всему, в своей жизни уже повидала немало.

Если правонарушение было совершено в России, оно попадает под пункт 5 статьи 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 км/ч». За него полагается наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей (судя по стилю жизни девушки, для нее это копейки) или лишения водительских прав на полгода.

Фото: Lamborghini, instagram.com/noemidemeter

Видео: YouTube

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Отзывы о Lamborghini Huracan (1)

Lamborghini 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

красивая

Недостатки:

медленная

Комментарий:

я пешком быстрее хожу))

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