Гонка REC на Moscow Raceway: «24 часа Ле-Мана» на российский лад

В минувшие выходные на подмосковной гоночной трассе прошла 4-часовая гонка на выносливость, собравшая экипажи сразу в нескольких классах.

Конечно, все внимание публики было приковано к историческому футбольному матчу Россия-Хорватия на чемпионате мира по футболу, но вряд ли кто-то из тех, кто выбрался на Moscow Raceway, пожалел о сделанном выборе.

Организаторы разделили всех участников на несколько классов. На старте собрались автомобили класса GT, спортпрототипы класса CN и автомобили, принимающие участие в чемпионате России по кольцевым гонкам.

Обычно гонки на выносливость непредсказуемы, но в этот раз от старта до финиша лидировал экипаж команды DK Racing на спортпрототипе Ligier JS51. Опытные Михаил Даев, Евгений Ружейников и Михаил Лобода не оставили соперникам ни единого шанса.

В итоге они завоевали победные титулы в абсолютном зачете и в классе СN 2.0 в REC. Отдельно в рамках гонки проводился чемпионат Москвы в классе «Спортпрототип CN», в котором экипаж команды DK Racing также праздновал победу.

А вот в классе GT итог гонки был непредсказуем. Здесь участвовали довольно серьезные соперники: Lamborghini Gallardo экипажа Павла Струкова, Mercedes AMG GT4 команды Motor Sharks, Dark Side Racing на Chevrolet Corvette и BMW M3 команды Vintic&Shpuntic. В начале гонки казалось, что победителем в классе станет либо экипаж Lamborghini в составе Павла Струкова, организатора Russian Drift Series Дмитрия Добровольского и Михаила Степанова, либо команда Motor Sharks на Mercedes AMG GT4 в составе пилота российской серии Mitjet Константина Гугкаева и участника ADAC GT Masters Ивана Лукашевича.

Первыми в классе в итоге стали Степан Крумилов и Антон Любченков (Vintic&Shpuntic на BMW M3). Они ошиблись с выбором шин, выбрав дождевые на начало гонки, но из-за технических проблем у соперников оказались в лидерах гонки.

Специально для российского этапа гонок на выносливость известный российский пилот Роман Русинов собрал своими руками российский спортпрототип Shortcut, на котором он планировал участие в гонке на выносливость. Сборка автомобиля «на спор» с Михаилом Даевым (DK Racing) заняла у Романа в итоге 28 часов 40 минут.

Роман пригласил к участию своих друзей и напарников по команде G-Drive, но в итоге экипажу № 26 пришлось ехать без него, так как его срочно вызвали на съемки Первого канала в программу, посвященную игре нашей сборной в чемпионате мира по футболу.

Фото: АСПАС