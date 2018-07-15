Женщина 2 недели ездила на угнанной машине и не замечала этого

Курьезный инцидент произошел в канадском городе Корнуолл (провинция Онтарио). Женщина перепутала на парковке свою машину с чужой и, сама того не желая, стала угонщицей.

Nissan Sentra

Пожилая жительница Корнуолла в конце июня взяла у фирмы Enterprise напрокат черный седан Nissan Sentra и отправилась на нем за продуктами в гипермаркет Walmart, расположенный неподалеку от пункта выдачи машины. Сделав необходимые покупки, женщина вышла к паркингу, села в автомобиль и поехала домой. Вот только села она не в прокатную Сентру, а в чужой черный кроссовер Infiniti QX50. К Сентре она еще не успела привыкнуть, а внешне машины одного цвета и одного, в сущности, производителя похожи — можно и перепутать. Обе модели к тому же были снабжены системой бесключевого доступа, и водитель Infiniti (пожилой мужчина) как нарочно забыл ключи в машине, то есть угнать ее мог без труда любой желающий — сел, нажал кнопку запуска двигателя и поехал.

Infiniti QX50

Женщина села, нажала и поехала, она пользовалась люксовым кроссовером две недели, но потом насторожилась, так как обнаружила в салоне грязную пепельницу, в багажнике — сумку с клюшками для гольфа, а в бардачке — какие-то бумаги. Она приехала на кроссовере в прокатную контору и стала возмущаться, что ей выдали грязную машину. Опешивший приемщик сообщил, что моделей Infiniti QX50 в их парке нет, а затем вспомнил, что на днях к ним в офис обратился пожилой мужчина, чтобы взять напрокат машину взамен угнанного у него Infiniti QX50. Сотрудник прокатной фирмы тут же сообщил об этом в полицию — мол, женщина пытается сдать нам угнанный автомобиль.

Приехавший на вызов офицер во всем разобрался и не стал арестовывать невнимательную автоледи за угон, так как в ее действиях не было злого умысла. Кроссовер вернули законному владельцу — слава богу, женщина водила его аккуратно и никак не повредила. Хозяин машины, конечно, обрадовался, с иронией отнесся ко всей этой истории и зла на похитительницу не держит, сообщил сайт канадской телерадиовещательная корпорации CBC.

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Фото: Nissan, depositphotos.com