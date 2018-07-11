Запертого в автомобиле грудного ребенка спас мужчина с топором

В автомобиле некорректно сработала сигнализация, и когда мама ребенка вышла, замки намертво заблокировало. На улице стояла жара, счет шел на минуты. Действовать пришлось быстро.

Произошло это в Новосибирске: у дома на улице Героев Революции двухмесячный ребенок оказался запертым в машине. Что-то случилось с сигнализацией или замками, так как мать ребенка была рядом, но ничего не могла сделать. Автомобиль стоял на жаре, и завершиться все могло печально. На помощь пришли прохожие: сначала стекло автомобиля пытался разбить один мужчина молотком, но только сломал рукоятку, тогда другой мужчина, забежав в мясную лавку, позаимствовал там топор и разбил окно в автомобиле. Об инциденте сообщили в группе «Инцидент-Новосибирск» ВКонтакте.

Поскольку случаи, когда детей оставляют запертыми в машине, нередки, многие поспешили обвинить мать, но в данном случае напрасно — она вышла из автомобиля, чтобы достать ребенка из детского кресла, и именно в этот момент двери заблокировало. Дельный комментарий, на наш взгляд, оставил один из участников группы Роман Абдрахманов:

«Что за российская привычка искать во всем виноватых! Получилось, как получилось. Люди учатся только на ошибках, а всем мамам советую проверить свои сигнализации на автозакрытие, ужасная функция, вырубайте ее. И еще на будущее, разбили, как я понимаю, маленькое стекло задней двери, по опыту большое стекло стоит дешевле, и при открытии двери меньше шансов поцарапаться».

Спасательная операция завершилась благополучно, малыш не пострадал.

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Фото: Depositphotos

Видео: YouTube