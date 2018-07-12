Самый маленький кроссовер Volkswagen: первые подробности

Немецкая компания раскрыла первые технические подробности своего самого маленького кроссовера, который получил имя T-Cross.

Машина длиной всего 4107 мм займет нишу ниже T-Roc и будет позиционироваться в качестве «идеального автомобиля сегмента SUV для городских джунглей». Технически машина будет пересекаться с нынешним поколением европейского хэтчбека VW Polo, но внешность у кроссовера оригинальная — это не очередная приподнятая версия существующей модели.

Машина делит укороченную модульную платформу MQB-A0 и большую часть технической с Volkswagen Polo, но длиннее и выше Поло. А вот колесная база у них одинаковая — 2563 мм.

Самое, пожалуй, полезное в Volkswagen T-Cross — второй ряд сидений, который имеет продольную регулировку в диапазоне 150 мм. В зависимости от ситуации это позволит или увеличить пространство для ног задних пассажиров, или вместить побольше в багажник. Объем последнего варьируется от 385 (455 л при сдвинутых до конца передних сиденьях) до 1281 литра при сложенных задних сиденьях.

Моторная линейка будет состоять из нескольких бензиновых двигателей и одного турбодизеля. Базовым станет литровый агрегат в двух степенях форсировки (90 и 115 л.с.). Кроме него Volkswagen T-Cross получит 1,5-литровый турбодвигатель (150 л.с. и 95-сильный турбодизель. Двигатели будут сочетаться с 6-ступенчатой механикой или фирменным преселективом DSG.

Комплектаций для кроссовера предусмотрено пять (Trendline, Comfortline, Highline, Designline, R-Line). В зависимости от версии VW T-Cross будет оснащаться колесами диаметром от 16 до 18 дюймов, виртуальной комбинацией приборов на базе широкоформатного экрана, мощной 300-ваттной аудиосистемой Beats. В базовое оснащение войдут адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов.

Премьера Volkswagen T-Cross пройдет осенью. Компания (как и остальные бренды концерна Volkswagen) пропускает сентябрьский автосалон в Париже, так что, вероятнее всего, машину представят на специальном мероприятии.

На российском рынке Volkswagen T-Cross, скорее всего, не появится. Для нас Volkswagen готовит большой кроссовер на базе китайской версии Skoda Karoq. В Поднебесной его продажи стартуют уже в августе этого года, а производство в России будет налажено примерно через два года.

В июне Volkswagen объявил российские цены и комплектации на третье поколение Touareg.

Фото: Volkswagen

Видео: Youtube