Незнакомка решила взбодрить грустящего в пробке Дэвида Бекхэма голой грудью!

Инцидент произошел 11 июля в Майами (США, штат Флорида), куда Бекхэм приехал с деловым визитом. Футболист был одет в строгий костюм, но стоящие с ним в одной пробке автомобилисты узнали знаменитость. В их числе оказалась и симпатичная латиноамериканка. Она увидела, что Бекхэм грустит, и решила приободрить его: высунулась из окна кроссовера, в котором ехала, и обнажила грудь.
Как 43-летний женатый англичанин, отец четверых детей, отреагировал на этот жест, неизвестно, но впоследствии на встрече в торговой палате Майми-Бич он выглядел расслабившимся и приободренным — стало быть, сработало!
Смелую девушку, конечно, тут же стали снимать на мобильны телефоны соседи по потоку — им такое представление в пробке определенно понравилось. Пользователи соцсетей, куда попали снимки, поддержали девушку тысячами лайков.
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Фото: Instagram, Twitter
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