Незнакомка решила взбодрить грустящего в пробке Дэвида Бекхэма голой грудью!

Известный британский футболист грустил в связи с проигрышем сборной свой страны на ЧМ-2018 в матче со сборной Хорватии. Неравнодушная и весьма симпатичная поклонница решила его утешить.

Инцидент произошел 11 июля в Майами (США, штат Флорида), куда Бекхэм приехал с деловым визитом. Футболист был одет в строгий костюм, но стоящие с ним в одной пробке автомобилисты узнали знаменитость. В их числе оказалась и симпатичная латиноамериканка. Она увидела, что Бекхэм грустит, и решила приободрить его: высунулась из окна кроссовера, в котором ехала, и обнажила грудь.

Как 43-летний женатый англичанин, отец четверых детей, отреагировал на этот жест, неизвестно, но впоследствии на встрече в торговой палате Майми-Бич он выглядел расслабившимся и приободренным — стало быть, сработало!

Смелую девушку, конечно, тут же стали снимать на мобильны телефоны соседи по потоку — им такое представление в пробке определенно понравилось. Пользователи соцсетей, куда попали снимки, поддержали девушку тысячами лайков.

С другими материалами о знаменитостях можно ознакомиться здесь.

Фото: Instagram, Twitter