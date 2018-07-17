Сумасшедший Икарус: венгры отжигают на рейсовом автобусе!

Езда на грани скольжения на рейсовом Икарусе 260? Да, бывает и такое. Смотрим видео!

Гонки на холм — популярное в Европе развлечение: по договоренности с местными властями перекрывается какой-нибудь живописный серпантин, и автогонщики (как правило, любители) штурмуют его на все деньги, то есть стараются по очереди проехать спецучасток как можно быстрее. К состязанию допускается самая разная техника. В основном, это классические автомобили и мотоциклы, но встречаются грузовики и даже автобусы.

Конкретно этот заезд проходил 8 июля у городка Польгар в восточной Венгрии. В бой пошел желтый рейсовый Ikarus 260 — таких еще недавно было очень много в России, а отдельные экземпляры эксплуатируются по сей день. На видеоролике запечатлен самый чистый проезд трассы, но ему предшествовала сессия в тренировок, в которых автобус заносило, и он едва не улетал с трассы. Скорость прохождения, конечно, не очень высокая, но в ролике видно, что гонщик (кстати, полностью экипированный, в шлеме) выжимает из дизельного автобуса все соки.

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Фото, видео: facebook.com/THEW3RC