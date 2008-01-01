2 человека 8 минут парковали одну машину. И не справились…

В Сети опубликован видеоролик, в котором парень и девушка неумело пытаются припарковать параллельно дороге компактную Хонду. А ведь места было более чем достаточно!

Нелепейшая попытка параллельной парковки происходила 22 июня этого года. Место действия неизвестно — предположительно, это Великобритании. В ролике видно, как девушка на хэтчбеке Honda Civic пытается припарковаться параллельно дороге. Слот для этой машины был весьма просторный — любой опытный водитель гарантированно заехал бы в него с первой попытки. Девушка к таковым не относилась и беспомощно ездила взад-вперед вдоль парковочного места. Ее муки увидел проходящий мимо молодой человек и решил помочь. Правда, он тоже оказался неумехой: сначала давал бестолковые указания, а затем сам сел за руль и попытался поставить-таки машину в парковочный слот, но у него тоже не получилось. В итоге он, вероятно, предложил новой знакомой подыскать более подходящее парковочное место для ее машины, и они удалились из кадра.

Пользователи интернета, конечно, посмеялись, зато, возможно, таким вот странным образом два одиночества нашли друг друга, и дальше их совместная жизнь сложилась наилучшим образом. Без машины, разумеется.

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Фото, видео: YouTube