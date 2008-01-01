Компьютерная томография и тараканы: новые технологии автодиагностики

Промышленные гиганты все чаще прибегают к нетривиальным методам проверки автомобилей и двигателей.

Так, компания BMW создала на своем опытном производстве в Мюнхене камеру компьютерной томографии для проверки прототипов. Четыре робота сканируют автомобиль, после чего создается его компьютерная трехмерная модель. Инженеры будут использовать ее для анализа и проверки соединений, сварных и клеевых швов кузова после окраски.

В BMW говорят, что установка позволяет рассмотреть самые мелкие детали, размер которых не толще человеческого волоса, то есть около 0,1 миллиметра. В компании уверены, что новая установка позволит значительно сэкономить время, так как до ее появления для анализа автомобили разбирали, а их кузов разрезали.

Еще дальше пошли в Rolls-Royce plc, который производит авиационные и силовые двигатели (компания не имеет отношения к одноименному производителю люксовых автомобилей). Там для диагностики двигателей хотят использовать миниатюрных роботов. В самой компании, которая представила свою разработку на авиасалоне в Фарнборо, их называют «жуками» и «тараканами».

Роботы были созданы совместно с Гарвардским университетом и, по задумке Rolls-Royce plc, должны существенно сократить время на диагностику и ремонт двигателей. Размер «тараканов» не превышает 10 миллиметров, что позволяет им пробираться в самые труднодоступные места и собирать необходимую информацию. Это, как полагают инженеры, позволит сократить время осмотра авиадвигателя с пяти часов до пяти минут. В компании говорят, что разработанные ими миниатюрные роботы могут найти применение не только в авиационной, но и в автомобильной отрасли.

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Фото: BMW, Rolls-Royce plc

Видео: Youtube