Только в Китае: 9-колесные мотоциклы-самосвалы

По номенклатуре выпускаемой продукции китайский автопром не знает себе равных. Здесь встречаются поистине удивительные транспортные средства — например, мотоциклы-самосвалы. Давайте с ними познакомимся.

Формально эти монстры считаются трициклами, но на деле колес больше — до 9 штук! Мотоциклы-самосвалы предназначены для сельских жителей, у которых нет денег на полноценный грузовик. Их главная «фишка» — невероятная дешевизна в сочетании с большой вместимостью. Перевезти корову или лодку — не вопрос! Подробности — в нашей галерее.

Только в Китае: 9-колесные мотоциклы-самосвалы

Фото: carnewschina.com

Только в Китае: 9-колесные мотоциклы-самосвалы
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