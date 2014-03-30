Только в Китае: 9-колесные мотоциклы-самосвалы

Формально эти монстры считаются трициклами, но на деле колес больше — до 9 штук! Мотоциклы-самосвалы предназначены для сельских жителей, у которых нет денег на полноценный грузовик. Их главная «фишка» — невероятная дешевизна в сочетании с большой вместимостью. Перевезти корову или лодку — не вопрос! Подробности — в нашей галерее.
- Недавно один китаец умудрился перевезти на трицикле целый автомобиль, за что был оштрафован полицией.
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Фото: carnewschina.com
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