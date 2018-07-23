Водитель ЦОДД снес комплекс фиксации об ограничитель на дороге. Реакция соцсетей

Обычно подобная неприятная ситуация случается, когда водители самосвалов забывают опустить кузов и он задевает мост. Грузовик встает на дыбы, а на ликвидацию последствий уходит несколько часов.

В этот раз героем появившегося в соцсетях ролика стал водитель зеленого фургончика московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Такие хорошо известны столичным водителям: они пришли на смену гаишным засадам: ЦОДД расставляет их на городских магистралях, а потом водителям приходят штрафы за превышение скорости. Ни о каком повышении безопасности речи не идет: ловят водителей обычно на прямых и скоростных участках дорог.

Водители самосвалов практически всегда оправдывают свою невнимательность серьезным переутомлением. Как могли переутомиться сотрудники ЦОДД за смену, неизвестно, но опустить штангу с камерой и радаром обратно в фургон они забыли. Вначале комплекс задевает предупреждающие звуком металлические щитки, повешенные над дорогой, а затем его сносит ограничительный брус, который не дает высоким автомобилям проехать дальше и, собственно, врезаться в мост.

В соцсетях развернулось бурное обсуждение инцидента, причем подавляющее большинство комментаторов, мягко говоря, были полны желчи и сарказма. «Вчера раз 10 посмотрела, очарование какое-то», «А можно видео закольцевать в 5-часовой ролик? Смотреть можно бесконечно», «Де.. [дураки], как и все сотрудники ЦОДД», «Даже тормоз не нажал — нервы-канаты». На защиту водителя ЦОДД не встал никто, некоторые лишь оправдывали случившееся рассеянностью: «С каждым бывает…».

Критиковали и автора видео. Нет, не за то, что он не подал сигнал водителю фургона или за смех за кадром, а за вертикальную съемку и качество видео.

В Питере есть «мост глупости»: он очень низкий, и в него, несмотря на предупреждающие знаки, постоянно врезаются ГАЗели. Недавно мост отметил юбилей: под ним не проехала 150-я ГАЗель.

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Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Видео: Youtube