Свадебная Приора: дрифт с несчастливым концом

В Дагестане свадьбу принято отмечать громко, так, чтобы все запомнили. Снятый на видео в Махачкале кортеж запомнится отчаянным дрифтом водителя Лады Приоры.

Lada Priora
Lada Priora

LADA > Priora

Не секрет, что на кавказских свадьбах стреляют и вытворяют на дорогах всевозможные трюки — таким образом молодожены и их гости выражают радость от слияния двух сердец, общего благополучия, счастья и полноты жизни. В опубликованном в соцсетях видеоролике водитель белой тонированной по кругу Приоры выражал радость с помощью дрифта.

Понятно, что давать угла на переднеприводном автомобиле непросто, но водитель Приоры очень старался. Он кидал машину из стороны в сторону перед свадебным кортежем, ну и наконец докидался — потерял контроль, вылетел с дороги и едва не врезался в АЗС. К счастью, автомобиль проскочил между фонарным столбом и информационной стелой: ни водитель Приоры, ни оборудование заправки не пострадали. У Приоры, возможно, при перелете через бордюр повредилась подвеска, но ее починят в два счета в любом придорожном автосервисе. Привлечь же дрифтера к ответственности за опасное вождение будет непросто, так как он перед съемками снял с машины номера.

Оригинальная видеозапись свадебного дрифта размещена в Инстаграме некоего Магомедсаида Шахбанова, жителя Дагестана. В подписи к ролику он утверждает, что просто увидел на дороге заправку с низкими ценами и решил покормить свою Приору.

Фото, видео: YouTube

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Отзывы о LADA Priora (1)

LADA 2012 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Надежная, экономичная, недорогая в содержании

Недостатки:

Тесный салон и неудобные передние сиденья

Комментарий:

Ремень 6РК-1115, даже новый, слабо натягивался штатным натяжным роликом и при большой нагрузке на генератор все равно проскальзывал. Лучше подойдет ремень 6РК-1113. Заказал на exist.ru поставил по схожей методике, отъездил уже 2 года, без проблем.

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