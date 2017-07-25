Свадебная Приора: дрифт с несчастливым концом

В Дагестане свадьбу принято отмечать громко, так, чтобы все запомнили. Снятый на видео в Махачкале кортеж запомнится отчаянным дрифтом водителя Лады Приоры.

Не секрет, что на кавказских свадьбах стреляют и вытворяют на дорогах всевозможные трюки — таким образом молодожены и их гости выражают радость от слияния двух сердец, общего благополучия, счастья и полноты жизни. В опубликованном в соцсетях видеоролике водитель белой тонированной по кругу Приоры выражал радость с помощью дрифта.

Понятно, что давать угла на переднеприводном автомобиле непросто, но водитель Приоры очень старался. Он кидал машину из стороны в сторону перед свадебным кортежем, ну и наконец докидался — потерял контроль, вылетел с дороги и едва не врезался в АЗС. К счастью, автомобиль проскочил между фонарным столбом и информационной стелой: ни водитель Приоры, ни оборудование заправки не пострадали. У Приоры, возможно, при перелете через бордюр повредилась подвеска, но ее починят в два счета в любом придорожном автосервисе. Привлечь же дрифтера к ответственности за опасное вождение будет непросто, так как он перед съемками снял с машины номера.

Оригинальная видеозапись свадебного дрифта размещена в Инстаграме некоего Магомедсаида Шахбанова, жителя Дагестана. В подписи к ролику он утверждает, что просто увидел на дороге заправку с низкими ценами и решил покормить свою Приору.

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Фото, видео: YouTube