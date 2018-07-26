Адское такси: водитель Логана взял в заложники женщину с детьми и разогнался до 180 км/ч

В Ульяновске обезумевший таксист до смерти перепугал женщину с детьми, которых вез в аэропорт Восточный. Он заблокировал двери машины и разогнался до максимальной скорости, а когда женщина стала звонить в полицию, начал метаться по дороге.

Инцидент произошел 8 июля, о нем рассказала СМИ пострадавшая пассажирка по имени Валерия. В означенный день она заказала машину через сервис Ultaxi для поездки в аэропорт. На вызов приехал Renault Logan с регистрационным номером к864ех73. Вместе с Валерией в машине ехали ее маленькие дети. Она сделала водителю замечание, когда заметила, что тот едет с превышением скорости. На это он ответил, что ему все равно, заблокировал двери и еще прибавил газу со словами: «Сейчас вы у меня улетите». Женщина сильно испугалась за себя и детей, стала кричать, но водитель лишь увеличивал скорость, разогнавшись примерно до 180 км/ч по спидометру. Как только пассажирка стала звонить в полицию, обезумевший извозчик стал кидать машину из стороны в сторону. От этих зигзагов телефон вылетел из рук женщины и разбился, а у детей началась истерика. Валерия стала хватать водителя за плечо, требуя остановить машину. «Ты всех нас убьешь!», — кричала она. «Ну и что», — спокойно отвечал таксист.

По прибытию в аэропорт таксист резко нажал на тормоз, из-за чего пассажиры больно ударились друг о друга. К месту высадки подъехали другие машины — их водители увидели на дороге неадекватное такси и решили узнать, что случилось. На все вопросы таксист никак не реагировал, взял деньги за проезд, после чего уехал.

Женщина и свидетели жуткой поездки предположили, что водитель Логана находился в состоянии наркотического опьянения. Валерия написала на него заявление в полицию, но пока никакой реакции на него нет. В сервисе Ultaxi отказываются выдавать сведения о неадекватном сотруднике. У младшей дочери Валерии на нервной почве начались проблемы со здоровьем. Женщина обратилась в СМИ, чтобы предать эту дикую историю огласке и наказать водителя, который едва не убил ее и детей.