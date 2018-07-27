Пьяный мажор без прав сбил на встречке инспектора ДПС

Авария произошла 21 июля в Московской области в районе поселка Николина Гора и Рублево-Успенского шоссе. Пьяный молодой человек на спорткаре Audi RS5 совершал обгон по встречной полосе и сбил пытавшегося остановить его полицейского.

По данным Telegram-канала Mash, виновником ДТП является 27-летний Арсений Смирнов, ранее лишенный водительских прав и накопивший за этот год 230 штрафов за различные нарушения ПДД. За рулем своей голубой спортивной Audi он совершал обгон в запрещенном месте. Дежуривший на трассе инспектор ДПС попытался остановить нарушителя, но тот его требование проигнорировал и совершил наезд. От удара полицейский упал на асфальт, впоследствии скорая доставила его в больницу с черепно-мозговой травмой. Водитель Audi не стал скрываться с места аварии. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян: 0,24 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Главное следственное управление СК РФ по Московской области проводит по факту этого инцидента доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

С другими материалами на тему беспредела мажоров на дорогах можно ознакомиться здесь.

Фото: depositphotos.com

Видео: vk.com/mash