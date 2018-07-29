Причуды богатых: дорогущий суперкар Pagani Zonda R стал мебелью

Аргентинский гонщик и плейбой Пабло Перес Компанк сделал раритетный итальянский суперкар частью интерьера своих роскошных апартаментов в Майами. Для инсталляции машины архитекторы создали специальную распорку между полом и потолком.

Некоторые автолюбители буквально живут со своими машинами: например, превращают гараж в спальню или бар либо строят в особняках специальные лифты, с помощью которых на любимом Ferrari или Porsche можно заехать прямо в гостиную.

Сын миллиардера Пабло Перес Компанк, судя по его Инстаграму, крепко подсел на суперкары марки Pagani — он ездит на них и постоянно постит их снимки, а недавно даже снабдил свою фешенебельную квартиру в Майами площадью 390 м2 уникальной перегородкой в гостиной. Он попросил дизайнеров сделать ширмочку в виде Pagani Zonda R и теперь может сидеть на кожаном диване и потягивать коктейль глядя на замысловатые карбоновые детали раритетного купе. Автомобиль как бы висит в воздухе боком между полом и потолком. В пространстве его фиксируют две тонкие металлические пластины. Разумеется, они бы не выдержали полного веса машины, поэтому внутри нее нет механической начинки и по сути это скульптура с настоящими кузовными деталями.

Во сколько обошлась Пересу эта уникальная деталь интерьера, точно неизвестно, но явно недешево, а для ее доставки на этаж пришлось воспользоваться подъемным краном и разбирать окно.

Фото: instagram.com/pperezc

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