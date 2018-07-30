Водитель чудом выжил в ДТП на скорости 170 км/ч

Авария произошла 27 июля на автостраде в Аргентине. Молодой автомобилист на огромной скорости пробил ограждение эстакады и рухнул вниз.

Автопроизводители и независимые экспертные организации не проводят краш-тесты на скорости 170 км/ч. Потому что бессмысленно: водитель и пассажиры почти наверняка погибнут от перегрузок, сколько подушек безопасности в машину ни ставь. Тем не менее 19-летний водитель седанчика Volkswagen Voyage выжил в ДТП на такой огромной скорости. Аварию сняла видеокамера наружного наблюдения.

В ролике видно, как белая легковушка пробивает ограждение на съезде с эстакады и падает вниз. Как сообщает газета Todo Noticias, водитель машины выжил, но получил множественные переломы — сейчас он находится в больнице. Volkswagen принадлежит его отчиму и, вероятно, восстановлению не подлежит. Других пострадавших, к счастью, нет, хотя на нижнем уровне дороги во время аварии находились машины.

Максимальная разрешенная скорость движения на данном участке дороги составляет 70 км/ч, то есть юноша превысил ее примерно на сотню. Быструю езду молодой лихач явно любит, так как за ним числится уже шесть штрафов за превышение скорости.

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Фото, видео: YouTube