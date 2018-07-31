Такой могла быть Лада! В Австрии сделали суперкар с русским дизайном

Австрийская компания Milan Automotive рассказала о своем эксклюзивном суперкаре Milan Red. Его облик создавал российский дизайнер Дмитрий Лазарев.

Изначально бывший житель Салавата, а ныне крымчанин Лазарев рисовал концепт Lada Raven и, по слухам, даже предлагал российскому автогиганту сделать по его наброскам отечественный суперкар. Но АВТОВАЗу суперкар был не нужен, и пять лет проект пролежал на полке.

За это время российский дизайнер переехал в Крым и начал работать в компании «ПИК Вектор», которая получила права и на стилистику Lada Raven. Проект приглянулся австрийскому гонщику Мартину Фуксу, мечтавшему создать собственный суперкар. Он выкупил права на стилистику. Так Лада превратилась в Milan Red.

От первоначального облика Lada Raven остались практически все элементы. Пожалуй, единственное, что изменилось, это шильдики.

Milan Red: «консервативный» суперкар, без новомодных гибридных или электрических технологий. Машину планируется оснащать 6,2-литровым двигателем V8 с четырьмя турбинами. Мотор доводила австрийская инжиниринговая компания AVL, которая, кстати, плотно сотрудничала и с АВТОВАЗом. Мощность силового агрегата составляет 1325 л.с., максимальный крутящий момент равен 1400 Нм. Через 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением он передается на задние колеса.

При этом двигатель и коробка передач стали частью силовой структуры суперкара. Машина практически полностью (включая подвеску) изготовлена из углеволокна. Благодаря этому ее вес всего 1300 килограммов.

Создатели говорят, что до сотни Milan Red разгоняется за 2,47 секунды (быстрее Bigatti Veyron), до 200 км/ч — за 5,46 секунды, а отметку в 300 км/ч преодолевает спустя 9,98 секунды с момента старта. Машина оснащена активным аэродинамическим пакетом и подвеской, которая может менять дорожный просвет в пределах от 90 до 135 мм, прижимая суперкар к дороге.

Фукс делает ставку на богатых коллекционеров: Milan Automotive намерена выпустить всего 99 суперкаров, каждый ценой не менее 2 млн евро. В компании утверждают, что уже получили 18 заказов на Milan Red.

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Фото: Milan Automotive