На Филиппинах снова давят бульдозером элитные иномарки. Понравилось!

И это происходит в стране уже не первый раз: в феврале показательно давили контрабандные иномарки, чтобы они не достались коррупционерам. Что ж, президент страны Родриго Дутерте последователен в своей борьбе с криминалом.

Родриго Дутерте лично наблюдал за уничтожением 68 роскошных автомобилей и мотоциклов, общая стоимость которых составила 5,5 млн долларов. «Казнь» устроили показательную, с трансляцией на всю страну, подхватили видео и зарубежные СМИ.

Среди попавших под бульдозер модели Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz и другие элитные иномарки, а еще пять мотоциклов Harley-Davidson. Все они «виновны» в том, что были незаконно ввезены на Филиппины контрабандистами. Общая стоимость раздавленных машин превысила 5,5 млн долларов.

«Я лично отдал указание уничтожить эти транспортные средства, чтобы они не достались местным коррупционерам. Если они продолжат ввозить такие машины, я буду давить их бульдозером каждый день», — пригрозил Дутерте.

Позже он признался, что особенно ему было жалко мотоциклы, хотя во время уничтожения иномарок ни один мускул не дрогнул на его лице. А еще Дутерте пообещал выкупить оставшийся металлолом и передать его сталелитейным предприятиям.

Акция устрашения проходит в стране уже во второй раз. В начале февраля такая же участь постигла 20 люксовых авто, но общая стоимость раздавленных машин была куда скромнее. Не подействовало, и президент признал, что победить коррупцию за один день не в его силах. Но он будет работать над этим и дальше, чтобы показать миру, что Филиппины — хорошее место для инвестиций и развития бизнеса.

Видео: YouTube, телеканал МИР 24