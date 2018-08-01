На креативе: видеоролик ГИБДД «На БЕЗопасной доске»

Госавтоинспекция Красноярского края представила очередной социальный мини-фильм. Коротко, емко и доходчиво. Молодцы, одним словом!

Скейтеры доставляют массу неудобств и тревожных моментов автомобилистам, особенно когда на скорости внезапно вылетают с боковых дорожек. Бороться с этим трудно, молодость есть молодость, а такого нарушителя еще попробуй поймай! Единственный выход — последовательная просветительская работа. Удачный пример такой работы продемонстрировала ГИБДД Красноярского края, которая при поддержке одного из продюсерских центров подготовила видеоролик, показывающий, что выезд на скейтборде на проезжую часть может завершиться печально. В ролике нет ни крови, ни нравоучений, но мурашки по коже в конце — гарантированы.

Автоинспекторы отмечают, что сейчас существует множество различных устройств для катания, но ездить на них следует только на специально оборудованных площадках, а также в скверах, парках, аллеях и обязательно подальше от транспортных средств и скопления пешеходов.

«Безопасное катание — требует умений, практики, здравомыслия и понимания движения потока людей, машин и других участников движения, — говорится в презентации этого видеосюжета.

Видео: YouTube

