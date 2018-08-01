Нападающий Федор Смолов разбил BMW за 9 миллионов рублей

Игрок сборной России и футбольного клуба «Краснодар» не справился с управлением и попал в серьезную аварию в Краснодаре.

Череда неудач преследует Смолова с самого чемпионата мира по футболу. Именно этого игрока, не сумевшего забить пенальти в четвертьфинале, многие обвиняют в том, что сборная России не прошла на мундиале дальше.

Несмотря на то, что клубу, за который выступает Федор, в ближайшую субботу предстоит матч в рамках чемпионата России, молодой футболист не отказывает себе в возможности поразвлечься.

Правда, последний его заезд едва не окончился трагедией. Смолов потерял контроль над принадлежащей ему BMW M5, вылетел на встречную полосу, где несколько раз ударился об ограждение и бордюры. По словам очевидцев, он не сумел вовремя выровнять автомобиль, что и привело к ДТП. В аварии футболист не пострадал, самостоятельно вышел из машины, после чего его увезли знакомые.

Спортседан BMW M5 в России стоит от 7,6 млн рублей. Однако Федор Смолов — обладатель экземпляра из лимитированной серии First Edition. В мире таких машин насчитывается всего 400 штук, квота для нашего рынка составила 20 автомобилей. Каждый спортседан из этой серии оценен в 9 млн рублей.

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Фото: DPA/ТАСС, Типичный Краснодар / ВКонтакте