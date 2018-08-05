Пилот Формулы-1 построил гипербайк с авиационным двигателем

Не самый успешный бразильский пилот Тарсо Маркес, выступавший в 90-х за команду Minardi, после гоночной карьеры изрядно преуспел в постройке эксклюзивных автомобилей и мотоциклов. TMC Dumont, возможно, его самое сногсшибательное творение.

Кастомайзинг (ручная постройка) мотоциклов — очень популярное в Америке (как Северной, так и Южной) увлечение. Бывший гонщик Формулы-1 Тарсо Маркес отдался ему с той же страстью, что и автоспорту, но добился на этом поприще куда больших успехов и признания. Его мотоцикл TMC Dumont уже завоевал несколько профессиональных наград в мире кастомайзинга, и хотя считается, что удивить здесь кого-либо уже сложно, Маркесу это определенно удалось.

Уникальный байк с 36-дюймовыми бесступичными колесами приводится в движение 300-сильным авиационным двигателем Rolls—Royce Continental V6. Свое название мотоцикл получил в честь бразильского пионера авиации Альберто Сантос-Дюмона — на родине считают, что он поднялся в воздух раньше братьев Райт. Мотоцикл TMC Dumont летать не может, но ездит вполне бодро, а звук его двигателя просто бесподобен!

TMC Dumont построен в единственном экземпляре и не предназначен для продажи, но в портфолио Тарсо Маркеса есть и коммерческие проекты — кастомы на базе серийных Harley-Davidson, Indian и Triumph. Также бывший гонщик занимается переделкой автомобилей, самолетов, вертолетов и яхт.

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Фото, видео: Tarso Marques