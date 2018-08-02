Футболиста Федора Смолова могут лишить водительских прав

Стали известны новые подробности об аварии в Краснодаре, в которой нападающий сборной России и капитан ФК «Краснодар» разбил дорогостоящую иномарку.

Напомним, что ДТП произошло в ночь на 1 августа. Смолов несся на спортседане BMW M5 по одной из улиц столицы региона, не справился с управлением и сбил несколько секций дорожного ограждения, серьезно повредив машину.

Выяснилось, что Смолов даже не стал оформлять ДТП, а сел к знакомым в машину и уехал. Сюрпризом оказалась авария и для клуба, за который играет Федор. Там признались, что ничего не знали о ночном происшествии. В ГИБДД также заявили о том, что к ним не поступало никаких сообщений об аварии.

В итоге делом Федора Смолова занялось Главное управление МВД по Краснодарскому краю. Заслуженному мастеру спорта России грозит лишение водительских прав за оставление места ДТП. В МВД признали, что сам факт аварии выявили «в ходе мониторинга СМИ и сети интернет».

Вчера следственно-оперативная группа МВД практически весь день работала на месте ДТП, выясняя все обстоятельства аварии и устанавливая причиненный городу ущерб. Но самого Смолова вряд ли будут опрашивать раньше следующей недели: в субботу у «Краснодара» очередной матч в рамках чемпионата России по футболу.

Местные СМИ сообщили о том, что краевое Управление собственной безопасности ГИБДД начало проверку и в отношении сотрудников ГИБДД, которые не оформили ДТП. Однако в МВД по Краснодарскому краю эту информацию опровергли.

Машина, которую разбил Смолов, довольно редкая: это спортседан BMW M5 лимитированной серии First Edition ценой более 9 миллионов рублей. Квота этих машин для российского рынка составляет 20 экземпляров.

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Фото: Типичный Краснодар / ВКонтакте