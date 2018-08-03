Стоп, движение: очередная свадьба пьет и гуляет!

Лето — пора торжеств, но, видимо, от жары у молодоженов и гостей иногда плавятся мозги, слишком уж много в последнее время совершают они неадекватных поступков в связи со своим праздником.

«Свадьба — отличный повод перекрыть движение на мосту и покататься „по встречке задом“ с закрытыми номерами», пишут в группе «ЧП Красноярск» разместившие видео вопиющих нарушений в соцсети ВКонтакте.

Видеокамера зафиксировала, как несколько автомобилей свадебного кортежа сначала заблокировали движение на дороге, а потом остановились на Октябрьском мосту города. Мужчины в белых рубашках выбежали на дорогу, стали кричать и распивать спиртное, а один из автомобилей вообще поехал задним ходом.

ГИБДД уже ведет проверку по факту массового нарушения ПДД, а пользователи негодуют — видимо, недостаточно серьезно у нас в стране наказывают за «свадьбы на дорогах», слишком уж вольготно себя чувствуют молодожены и их гости. Им-то весело, но почему другие должны страдать? Один из пользователей даже пошутил на этот счет, что взятка за нарушение уже включена в расходы на торжество.

Скриншот, видео: YouTybe