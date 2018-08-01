По-пацански: молодожены отметили свадьбу на встречке!

В Калининграде молодожены вместе с гостями решили вдоволь покуражиться: свадебный кортеж нарушал все мыслимые правила дорожного движения и не просто выехал, а ехал по встречной полосе, игнорируя других водителей.

Местные СМИ пишут, что целый кортеж из автомобилей, принадлежащих золотой молодежи, несколько минут ехал по встречной полосе, а руководил безобразием жених. Автомобили уворачивались, также на видео заметно, как из-под колес буквально выпрыгнула пожилая пара, переходившая дорогу по пешеходному переходу.

Никаких правил, сплошная бравада и кураж!

«Чтоб вы понимали, ребят, у нас свадьба. Мы на встречке и едем за моей невестой и будущей женой. Нам всем по…!» — комментирует происходящее виновник торжества. Снимал видео сам жених и тут же выложил его в интернете.

Ролик разлетелся по соцсетям, заметили его и в ГИБДД. Кортеж задержали, бравада с жениха тут же слетела. Оправдываясь, он говорил, что за рулем ведь сам не был!

В итоге четырем водителям кортежа выписаны административные протоколы, а материалы переданы в суд. Лихачам грозит лишение прав за езду по встречке на срок до 6 месяцев. А попутно выяснилось, что на одном автомобиле нарушена норма тонировки, что грозит дополнительным штрафом.

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Видео, скриншот: YouTube