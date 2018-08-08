«СтопХам» снял кино. Конечно, о хамах на дорогах!

«Тупик» снял для «СтопХама» режиссер Виталий Манюк. Перед зрителем предстают несколько жителей мегаполиса, которые на своих машинах не могут разъехаться во дворе: блондинка, живущая за счет спонсора, зрелая пара, у которой проблемы со здоровьем, и молодой человек, чья жена рожает в салоне красоты. Всем очень нужно ехать, но две женщины решительно не хотят уступать дорогу друг другу в узком проезде, а молодой человек мечется между ними, пытаясь разрулить тупиковую ситуацию, чтобы поскорее отправиться на помощь жене. В фильме помимо проблемы хамства на дорогах затронуты и другие острые социальные вопросы, которые делают жизнь современных людей тяжелой, подчас невыносимой. В общем, рекомендуем к просмотру: фильм нелегкий, но познавательный и интересный.
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Фото, видео: «СтопХам»
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