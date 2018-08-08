«СтопХам» снял кино. Конечно, о хамах на дорогах!

Общественное движение «СтопХам», прославившееся видеозаписями своих рейдов на Ютюбе, представило художественный фильм под названием «Тупик». Короткометражка наглядно показывает, каких бед может натворить бессмысленное упрямство на дороге.

«Тупик» снял для «СтопХама» режиссер Виталий Манюк. Перед зрителем предстают несколько жителей мегаполиса, которые на своих машинах не могут разъехаться во дворе: блондинка, живущая за счет спонсора, зрелая пара, у которой проблемы со здоровьем, и молодой человек, чья жена рожает в салоне красоты. Всем очень нужно ехать, но две женщины решительно не хотят уступать дорогу друг другу в узком проезде, а молодой человек мечется между ними, пытаясь разрулить тупиковую ситуацию, чтобы поскорее отправиться на помощь жене. В фильме помимо проблемы хамства на дорогах затронуты и другие острые социальные вопросы, которые делают жизнь современных людей тяжелой, подчас невыносимой. В общем, рекомендуем к просмотру: фильм нелегкий, но познавательный и интересный.

Фото, видео: «СтопХам»

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