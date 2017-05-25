Британский турист арендовал Lamborghini и за четыре часа получил 33 штрафа

Турист из Британии арендовал в Дубае спорткар Lamborghini Huracan и получил за четыре часа вождения автомобиля 175 000 дирхамов штрафов. Для справки, на российские рубли это составило бы около 3 миллионов.

Как позже пояснили в полиции, британец ездил на спорткаре на скорости от 126 до 230 км/ч, и на его пути срабатывал буквально каждый радар. А на шоссе шейха Зайда (главная и самая протяженная улица города Дубай) мужчина ухитрился набрать максимум — 230 км/ч.

Представитель дилерского центра, где он арендовал автомобиль, сообщил, что уведомления о нарушениях, совершенных между 14.30 и 18.30 31 июля, были получены отделом по аренде автомобилей на следующий день после того, как мужчина взял Lamborghini напрокат.

Разница во времени между многими штрафами составляла несколько минут, а между двумя и вовсе 60 секунд.

Сам турист заплатил 6000 дирхамов (10 тыс. рублей) за двухдневный прокат и оставил свой паспорт в качестве залога, сообщает thenational.ae.

«Мы получили копии постановлений всех нарушений и немедленно отправили запрос о запрете выезда из страны этого туриста, пока он не расплатится, но просьба была отклонена», — сказал представитель прокатного отдела.

Турист, который дал адрес отеля в качестве места проживания, по-прежнему ездит на автомобиле. Дело в том, что дилеру нет смысла требовать возврата спорткара, потому что, как только он будет возвращен, Lamborghini тут же арестует полиция. Поэтому сейчас с британцем идет осторожный торг, на тему, кто должен платить за допущенные им нарушения. В дилерском центре уверены, что раз он виноват, то пусть сам и отвечает. А между тем по законам страны он легко может покинуть Эмираты даже не расплатившись по штрафам, потому что выписаны они не на него, а на имя владельца, то есть автосалон.

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Фото: Lamborghini