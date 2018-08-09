Проблема с парковкой! Исповедь «неблондинки»

Непросто быть хорошенькой девушкой и при этом еще автомобилисткой. Спросите — почему? Ответ найдете в этом видеосюжете.

«Встанет и смотрит, и смотрит, и смотрит!» — жалуется Настя на мужчин, которые глазеют, когда она пытается припарковаться. Любопытно, но страх выглядеть неуклюжими испытывают не только девушки, но и вполне умелые автомобилисты-мужчины с солидным стажем. Так что не надо сразу же кричать, даже не посмотрев видео, что, дескать, знаем, таких вообще за руль пускать нельзя!

Ролик очень милый, а симпатичная брюнетка дает исчерпывающий ответ, почему она этого не любит.

«И самый прикол знаете? Когда он смотрит, ни хрена ты не заедешь! Какого хрена вы смотрите? Бесите!»

Некоторым мужчинам нелишне будет задуматься — может, и не стоит так уж в упор наблюдать за маневрами представительниц слабого пола? Ведь они от этого элементарно нервничают! Так и перепутать педали недолго...

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Видео: YouTube