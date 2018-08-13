Очень много машин! На Крымском мосту установили новый рекорд

В минувшее воскресенье на мосту через Керченский пролив установили новый рекорд трафика.

12 августа по Крымскому мосту за 24 часа проехали 33 359 транспортных средств в обе стороны, из них более 17,9 тысячи автомобилей — в сторону Крыма. Но ресурс его еще не исчерпан — мост рассчитан на пропуск 40 тысяч машин в сутки.

С начала запуска сооружения по нему проехало более 1,79 млн транспортных средств в обе стороны, из них почти 950 тысяч автомобилей — в сторону Крыма.Мост в Крым самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по нему открыли раньше срока, того же ждут и от железнодорожной части моста. Пока же его открытие запланировано на декабрь 2019 года.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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